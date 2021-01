Natixis quer transferir cerca de 200 empregos de França para Portugal

O francês Natixis está a planear eliminar 245 postos de trabalho em França e pretende transferir a maioria desses empregos para a cidade do Porto, numa altura em que o banco tem em marcha um plano de redução de custos.O banco com sede em Paris apresentou o seu plano aos sindicatos no início desta semana e aguarda agora o "ok" para dar seguimento à operação. A informação está a ser adiantada pela Bloomberg, que cita fontes dentro do banco.De acordo com o plano, o banco vai cortar 36 postos de trabalho na divisão de derivados de ações, de acordo com as fontes. Os restantes 209 postos de trabalho são de funções de suporte.Em novembro do ano passado, o banco decidiu abandonar grande parte dos serviços relacionados com "trading", tendo reduzido a força laboral de 400 para 50 empregados, como consequência da crise provocada pelo coronavírus.Agora, os funcionários que sejam afetados com a mudança de cidade receberão um bónus que pode incluir novas funções dentro do Natixis, em Portugal.O plano de corte de custos do Natixis visa economizar um total de 350 milhões de euros até 2023.