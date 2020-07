No melhor cenário, banca perde 3 mil milhões este ano

Num ano em que as imparidades de crédito poderão mais do que duplicar e em que os resultados operacionais serão fortemente penalizados pela crise gerada pela pandemia, a banca nacional deverá ser arrastada para prejuízos pesados. No melhor dos cenários, o resultado líquido dos bancos vai reduzir-se em mais de 3 mil milhões de euros em 2020. No pior, as perdas podem ultrapassar os 4 mil milhões.





