O Novo Banco aprovou aumentos salariais de 4%, mantendo em curso ainda negociações com os sindicatos, adiantou, num comunicado divulgado esta terça-feira."Na sequência da aprovação e disponibilização, no passado mês de dezembro 2022, de um pacote de apoios aos colaboradores para mitigar o efeito do aumento da inflação e das taxas de juro, o Novo Banco aprovou agora a antecipação de 4% de aumento salarial a aplicar à tabela de níveis ACT em 2023, para todos os colaboradores no ativo", referiu.A instituição destacou que mantém "em curso as negociações sindicais", mas que "entendeu oportuno fazer, desde já, esta antecipação aos seus colaboradores. Este aumento será aplicado ao vencimento base (correspondente ao nível ACT) e processado já no próximo dia 23 de janeiro", explicou.Segundo o banco, esta iniciativa, em conjunto com outras aplicadas já em 2023, "complementa o pacote de medidas de apoio aos colaboradores do Novo Banco, lançado em dezembro 2022".Neste pacote incluiu-se, recordou, "o apoio extraordinário de 500 euros para os colaboradores com rendimentos brutos anuais abaixo de 30.000 euros e de 250 euros, para rendimentos acima desta quantia", uma "linha de crédito para apoio a situações de stress financeiro" a "possibilidade de antecipar 50% do subsídio de Natal de 2023, e a "flexibilização dos prazos de amortização do crédito habitação no regime de crédito habitação própria permanente-ACT".De acordo com o grupo, "estas medidas reforçam o compromisso do Novo Banco em continuar a encontrar as soluções mais equilibradas para os desafios que surgem diariamente ao banco e aos seus colaboradores".