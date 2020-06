Novo Banco concedeu 56 mil moratórias no crédito

"Quanto às moratórias, a 2 de junho de 2020, o Novo Banco aprovou 56 mil operações no valor de 6,12 mil milhões de euros", refere o banco liderado por António Ramalho.



Continuar a ler "Cerca de 37% das operações foram atribuídas a empresas, num valor de 4,16 mil milhões de euros e houve 22 mil clientes de retalho que recorreram à moratória do crédito à habitação, no valor de 1,87 mil milhões de euros", refere ainda a instituição financeira.



Já nas linhas de crédito, o Novo Banco diz ter atingido os 1,2 mil milhões de euros nas linhas de crédito aprovadas com garantia do Estado, valor que corresponde a uma quota de mercado de 18,3%. "O Novo Banco teve um papel ativo no apoio às empresas e famílias desde o primeiro momento, designadamente na disponibilização das linhas de crédito protocoladas com o Estado e nas moratórias", afirma o banco no comunicado.