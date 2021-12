Novo Banco emite 275 milhões em dívida sénior e paga juro de 4,25% ao ano

O Novo Banco realizou esta segunda-feira uma emissão de dívida sénior preferencial no montante de 275 milhões de euros e cuja maturidade termina a 15 de setembro de 2023, informa o banco em comunicado remetido à CMVM.A emissão prevê uma opção de reembolso antecipado pelo banco a 15 de setembro de 2022.As obrigações, assinala o comunicado, têm uma taxa de juro anual de 4,25%, tendo a emissão sido colocada de forma privada junto de "investidores institucionais internacionais".A operação foi realizada "para dar cumprimento aos requisitos de Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities ("MREL")", conclui o documento.