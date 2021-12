Novobanco entrou no capital das empresas de Luís Filipe Vieira

O novobanco já é acionista das empresas de Luís Filipe Vieira, após uma conversão em ações de 160 milhões de euros de dívida de duas empresas do universo do antigo presidente do Benfica, segundo avança o Eco. O banco torna-se assim acionista de empresas com capital próprio negativo.Os títulos de dívida de 160 milhões de euros da Promovalor e da Inland (empresas do antigo presidente Benfica) já foram convertidos em capital, o que torna a instituição financeira liderada por António Ramalho acionista das duas sociedades, escreve o jornal.No caso da Promovalor foram convertidos títulos no valor de 90 milhões de euros, o que significa que o banco que sucedeu ao BES passa a deter 67% do capital. A instituição também passa a ser maioritária na Inland, que 70 milhões de euros serem convertidos em ações.A operação, acrescenta o jornal online, não era desejada pelo novobanco, que assim entra no capital de duas companhias com capitais próprios negativos de 200 milhões de euros. A conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) reduz a zero a dívida de Luís Filipe Vieira ao banco. Questionado pelo Eco, o novobanco não comentou.