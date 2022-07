Online é responsável por quase 80% dos primeiros contactos entre bancos e clientes

O segmento online é responsável por mais de três quartos dos primeiros contactos entre clientes e bancos. É o que revelam dados do relatório "2022 Future of Financial Services" da Salesforce, que pretende analisar as principais tendências deste mercado.

Uma das conclusões é que 78% dos primeiros contactos entre clientes e instituições bancárias são feitos através de um site ou uma aplicação - é uma evolução que foi acelerada pelos confinamentos da pandemia nos últimos dois anos. Adicionalmente, quase 70% dos clientes indica que a pandemia elevou as expectativas em relação à capacidade digital das empresas, um indicativo de que esta nova forma de acesso ao setor bancário veio para ficar.

O setor financeiro é o que regista maior crescimento para a web, já que no caso das seguradoras e empresas de gestão de património essa forma de utilização não chega aos 50%.

Em média, um terço revela estar pronto para mudar de banco caso as expectativas não sejam cumpridas. Igualmente, menos de 15% dos clientes de Instituições de Serviços Financeiros (ISF) "concordam fortemente" que as necessidades financeiras estão a ser antecipadas. Resultados do relatório mostram ainda que três dos cinco problemas sentidos pelos utilizadores advêm da falta de personalização das aplicações.

Atualmente, os utilizadores atribuem classificações baixas à assistência recebida quando transferidos para um agente, ou para um canal de atendimento ao cliente, mas a automação pode ganhar um novo relevo. De acordo com o relatório, "com a automação, as empresas podem eliminar erros de entrada de dados" e acelerar "o tempo necessário para processar as informações do cliente".