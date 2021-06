Paris é novo centro de negócios do JPMorgan na UE

O presidente executivo do JPMorgan, Jamie Dimon (na foto), afirmou hoje, durante a inauguração da nova sede do banco na capital francesa, que Paris é o novo centro de negócios da instituição na União Europeia (UE).As novas instalações têm seis andares de 'trading', por onde passará um volume de negociação entre 300 a 400 mil milhões de dólares (entre cerca de 251 e 335 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) diariamente, disse Dimon aos jornalistas."Todas as negociações europeias, desde ações, títulos e derivados vão passar por aqui", salientou o presidente executivo. "É o 'hub' de negociação" do banco na Europa, acrescentou o CEO, que tomou a decisão num contexto de pós-Brexit.O JPMorgan conta ter 800 funcionários no seu escritório em Paris até final de 2022, mais do triplo que tinha no início de 2020 (260)."É uma excelente notícia que o JPMorgan venha para Paris, é uma excelente notícia" a abertura do escritório em Paris, afirmou o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, na segunda-feira no evento 'Choose France' [Escolha França]."Acredito que é um sinal claro de que Paris, como nós queríamos há quatro anos, se torne um dos maiores 'hubs' financeiros do mundo", rematou o governante.