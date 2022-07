E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As audições parlamentares sobre a auditoria ao Novo Banco estão nas prioridades da Assembleia da República para o regresso após as férias. Esta manhã, a conferência de líderes decidiu convocar o Fundo de Resolução (FdR) e o Tribunal de Contas (TdC) para 8 de setembro, enquanto o Governo e o Banco de Portugal não serão, afinal, ouvidos.O PS chumbou a proposta do PSD para chamar o Executivo de Antó...