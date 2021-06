Numa altura em que a banca se prepara para o choque do fim das moratórias do crédito, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) já se viu obrigada a reestruturar algumas dívidas, enquanto outras entraram em incumprimento. Mas quer o banco público, quer o setor no seu todo, acredita Paulo Macedo, está preparado para negociar com os clientes, nomeadamente com a concessão de maturidades mais longas.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...