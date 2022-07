Pedro Castro e Almeida: "Inflação pode ter efeito muito grande na população mais pobre"

Leia Também Santander triplica lucros para 241,3 milhões de euros

Pedro Castro e Almeida alerta que "a inflação pode ter efeito muito grande na população mais pobre".Na apresentação de resultados do primeiro semestre do Santander ( período em que triplicou o lucro ), o CEO do banco considerou que o aumento generalizado dos preços implicará "um pequeno ajuste" para a classe média, mas pode ser pesado para as famílias com menos recursos.Por isso, Castro e Almeida afirmou que a "principal preocupação é a inflação", e não a subida das taxas de juro, tema no qual "estamos a ir para uma situação de normalidade". E sublinhou que as taxas de juro só podem preocupar com níveis "acima de 2,5% ou 3%".Quanto ao impacto desta subida na remuneração dos depósitos, Castro e Almeida disse que nos níveis atuais, o impacto é pouco relevante: "Se as taxas de juro forem de 4% ou 5%, a remuneração dos depósitos será mais relevante. Menos do que isso e ninguém muda de banco", defendeu.O presidente executivo do Santander Portugal entende que a segunda variável que pode ser motivo de alerta é o desemprego.No lado das empresas, o CEO realçou que o contacto que tem com o mundo empresarial permite-lhe concluir que "o principal problema que as empresas menciona é o de terem muitas encomendas mas não terem mão-de-obra e materiais".Castro e Almeida alerta no entanto que "há alguma especulação" e exemplifica: "a areia está 30% mais cara e não há motivo para isso".O CEO considera que "neste momento as condições de financiamento [das empresas] não são um problema".