Plano para moratórias dá alívio a banco polaco do BCP

O novo regime de moratórias na Polónia poderá ter um impacto de 1,8 mil milhões de zlotys no Bank Millennium. O plano de recuperação foi bem recebido, com as ações em forte alta. Mas os analistas não excluem necessidade de aumentar capital.

Plano para moratórias dá alívio a banco polaco do BCP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Plano para moratórias dá alívio a banco polaco do BCP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar