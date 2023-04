Presidente da ASF: “Não há excesso” no aumento dos prémios devido à inflação

A presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) garante que "não há excesso" no aumento dos prémios dos seguros que acontece por via da inflação.Entrevistada no Negócios e Antena 1, Margarida Corrêa de Aguiar admite que "o setor tem necessidade, até porque não pode operar com explorações técnicas negativas, de fazer refletir a taxa de inflação nos prémios", mas assegura que nesse aspeto "não há excesso porque há concorrência e o mercado está a funcionar. O mercado acaba por regular os preços", enfatiza.A líder do supervisor enfatiza no entanto que as companhias "devem fazê-lo com ponderação para proteger os rendimentos das famílias".Esse objetivo, diz, está a ser alcançado:"Está a acontecer. Há medidas que foram tomadas por cada seguradora. Algumas são transversais ao setor"."A ASF está a fazer a monitorização e há de haver um 'checkpoint' em que faremos uma avaliação mais concreta do impacto que essas medidas tiveram, designadamente neste objetivo de proteger o rendimento das famílias", indica.