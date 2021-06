Presidente da CGD acredita que país ficará "bastante melhor" com o PRR

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) considera que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deveria apresentar alternativas aos investimentos que ficaram definidos, para que fosse possível calcular o retorno de cada uma, mas defende que este é um plano que vai beneficiar Portugal. No fim, acredita, o país vai ficar "bastante melhor"."Independentemente da crítica ao plano aqui ou ali - por exemplo, gostava que fossem discutidas alternativas face aos investimentos -, no essencial, temos é de executar este plano", afirma Paulo Macedo, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, que será publicada na íntegra esta segunda-feira, 28 de junho.Mas não tem dúvidas: "Com a execução deste plano, o país ficará bastante melhor. Haverá sempre necessidade de fazer acertos a coisas que não estão bem e que não estão pensadas, mas, neste momento, devemos focar-nos em executar o plano".