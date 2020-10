Presidente do Santander: "Quem vai pagar 3,9 mil milhões do Novo Banco são os bancos e não os contribuintes"

O presidente do Santander considerou hoje que um novo empréstimo da banca através do Fundo de Resolução para capitalizar o Novo Banco é "uma não questão", mostrando-se tranquilo com os pagamentos ao Fundo de Resolução e argumentando que quem vai pagar os 3,9 mil milhões para capitalizar o Novo Banco são os bancos e não os contribuintes.

Um novo empréstimo ao Novo Banco, através do Fundo de Resolução, é, para Pedro Castro e Almeida, uma "não questão". Questionado sobre um novo empréstimo dos bancos ao Novo Banco, num evento realizado pela CMVM a propósito da Semana Mundial do Investidor, o presidente executivo do Santander Totta mostrou-se disponível para participar e realçou que este tema entrou numa "retórica política".

Leia Também Banca aceita dar empréstimo de longo prazo ao Novo Banco

"Quem vai pagar os 3,9 mil milhões são os bancos ao longo do tempo, através da contribuição especial para a banca e do Fundo de Resolução. O Estado está a emprestar dinheiro, mas que os bancos vão dotar ao longo do tempo", realçou Pedro Castro e Almeida.

O presidente do Santander insistiu, assim, que "não são os contribuintes que estão a colocar o dinheiro no Fundo de Resolução".

Tal como foi avançado pelo Negócios, os bancos estão disponíveis para emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução para que injete no Novo Banco. Mas o financiamento terá de ter um prazo longo e realizado em condições de mercado.

Até agora, o banco liderado por António Ramalho já pediu perto de 2,9 mil milhões de euros de um total possível de 3,89 mil milhões, no âmbito do mecanismo de capitalização contingente. O Novo Banco já disse que iria pedir pelo menos 176 milhões de euros, com base nas contas do primeiro semestre.