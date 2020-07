Provisões dos bancos europeus podem ascender a 415 mil milhões em 2020

A banca europeia terá um total de 415 mil milhões de euros aprovisionados para acautelar eventuais falhas no pagamento de empréstimos, durante o ano de 2020, o que compara com os 80 mil milhões de euros salvaguardados no ano passado, de acordo com a empresa de consultadoria Accenture.O estudo da empresa estima que os bancos necessitem de manter entre 265 mil milhões e mil 335 milhões de euros adicionais para cobrir possíveis cancelamentos de empréstimos incobráveis em 2020, dependendo o valor final da forma como evoluir a situação relativa à propagação da covid-19.Por outro lado, os bancos nos Estados Unidos poderão ter de manter provisões na ordem dos 272,805 mil milhões de euros (320 mil milhões de dólares) durante este ano, um aumento face aos 225,917 mil milhões de euros (265 mil milhões de dólares) registados em provisões no ano passado.No caso da China, a banca do país necessitará de 306 mil milhões de euros em provisões para o mesmo período.O mesmo estudo constata que os bancos norte-americanos serão os mais afetados nos próximos dois anos com o incumprimento do crédito.Entre 2020 e 2022, o crédito malparado nos cerca de 100 maiores bancos norte-americanos e europeus poderá ascender a mais de 700 mil milhões de euros. Desse montante total, 360 mil milhões dizem respeito aos 58 maiores bancos dos Estados Unidos, enquanto 380 mil milhões corresponderão aos 50 maiores bancos na Europa.