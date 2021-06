Quais as consequências que o NB diz ter?

O Novo Banco faz um conjunto de alegações sobre as consequências que resultam do travão da injeção de 112 milhões, no âmbito da providência cautelar interposta.

Quais as consequências que o NB diz ter?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.