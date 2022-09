Quase metade dos balcões de bancos em Portugal fecharam em dez anos

Os bancos justificam as reduções com a crescente digitalização, mas os sindicatos ripostam que se trata de avidez pelo lucro: certo é que, em 10 anos, fecharam 2776 agências de bancos em Portugal, um corte de 44%, avança o Jornal de Notícias na manchete desta quarta-feira.

Segundo o jornal, a rede de retalho da Banca portuguesa contava com 6306 balcões em dezembro de 2011 e dez anos depois, só havia 3530 postos de atendimento, o número mais baixo desde 1993, de acordo com a Associação Portuguesa de Bancos.





Só desde a pandemia fecharam cerca de 500 agências e os números irão piorar, já que há encerramentos esperados 2022 – na Caixa Geral de Depósitos (CGD), por exemplo, já se suprimiram 23 balcões, adianta este meio.

Os bancos explicam terem mudado os seus modelos de negócio, numa banca mais digital do que nunca, mas o presidente do Mais Sindicato, Antóno Fonseca, garante ao JN que as entidades estão a ir "mais longe do que deviam".