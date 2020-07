Redução dos balcões e caixas Multibanco pode penalizar 24 freguesias

sobre a cobertura das redes de caixas automáticos e de balcões de instituições de crédito em termos de distribuição de numerário à população.

"Embora o número de agências bancárias e o número de caixas automáticos em Portugal tenham diminuído, respetivamente, 40% e 20% na última década e se reconheça a dificuldade que uma distância de 17 quilómetros possa representar para a população visada, os resultados do estudo agora publicado permitem concluir que as redes de caixas automáticos e balcões continuam a proporcionar uma ampla cobertura do território nacional em termos de distribuição de numerário", refere o BdP.

O regulador admite, porém, "que a redução do número de caixas automáticos e balcões possa vir, em breve, a colocar dificuldades no acesso a numerário, especialmente críticas em regiões mais periféricas e para a população mais vulnerável". São, ao todo, 24 as freguesias identificadas no estudo do banco agora liderado por Mário Centeno - o ex-ministro das Finanças tomou posse como governdor esta segunda-feira, substituindo Carlos Costa.