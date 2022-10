Renegociação do crédito pode colocar famílias em incumprimento

As famílias que pedirem uma renegociação do crédito à habitação pela subida da taxa de esforço, no âmbito do diploma que o Governo deverá aprovar na próxima semana, podem ficar classificadas como em incumprimento, o que poderá dificultar a obtenção de créditos futuros.A notícia é avançada nesta sexta-feira pelo Jornal Económico , que cita fontes do setor bancário.

Em causa estão as regras do PARI - Plano de Ação para o Risco de Incumprimento. Fontes do setor bancário alertam que as reestruturações de créditos levam a que estes sejam considerados como reestruturados e fiquem classificados como créditos em Stage 2, ou seja, como créditos que podem vir a ter algum tipo de problema no futuro. Isto implica "marcar muitos clientes como reestruturados, com toda a implicação que isso tem para bancos e clientes", segundo uma fonte do setor citada pelo Económico.Isto porque as regras bancárias - que são europeias - definem que sempre que um cliente entra em PARI o seu crédito é considerado como reestruturado, mas ainda não é classificado como malparado (ou não performativo - NPL, na sigla em inglês).No entanto, resta saber se o diploma - que ainda está a ser ultimado - traz alguma alteração a essa regra. Recorde-se que, em entrevista ao Negócios e à Antena 1, o ministro das Finanças, Fernando Medina, dizia que um que o instrumento legal em preparação estava a procurar soluções que, "dentro do quadro regulatório europeu, não coloquem as famílias classificadas como em incumprimento e não coloquem do lado dos bancos créditos considerados incobráveis".