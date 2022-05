Requisitos do Novo Banco quase inalterados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Banco de Portugal manteve quase inalterados os requisitos exigidos ao Novo Banco para enfrentar perdas, informou ontem a instituição financeira em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.





Os requisitos MREL aplicáveis ao banco terão de, ao longo de 2022, atingir um mínimo de 17,66%, contra os 17,52% até agora em vigor. O valor é composto por duas parcelas: o total de ativos ponderados pelo risco é de 14,64% (mantendo a meta atual), enquanto o requisito combinado de reserva de fundos próprios sobe de 2,88% para 3,02%.





A instituição ainda liderada por António Ramalho informa também que o requisito intermédio de fundos próprios e de passivos elegíveis é equivalente a 5,91% da exposição do rácio de alavancagem.





Os requisitos MREL (sigla inglesa para “Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities”) pretendem garantir que os bancos têm fundos próprios e passivos elegíveis suficientes para conseguirem absorver perdas e recapitalizarem-se em cenários adversos.