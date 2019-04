Sabadell quer chegar a 2022 com 600 milhões de crédito concedido na sucursal em Portugal

Os responsáveis da sucursal em Portugal, que abriu nos últimos meses de 2018, reuniram-se hoje com jornalistas em Lisboa para a inauguração oficial, onde indicaram que em final de abril a sucursal terá 256 milhões de euros em crédito concedido e 138 milhões de depósitos.

O objetivo do banco, que em Espanha é o quarto maior, é chegar a 2022 com 600 milhões de euros de crédito e 400 milhões de euros de depósitos.

O grupo tem identificadas 1.200 empresas espanholas com relação com Portugal com quem quer trabalhar e portuguesas com faturação acima de 100 milhões de euros.

José Nieto, diretor-geral adjunto, disse que o Sabadell quer financiar empresas portuguesas em projetos de investimento de longo prazo ('project finance'), ajudar a fazerem emissões de dívida e a avaliarem e fazerem propostas por empresas estrangeiras, desde logo espanholas, mas também de França e do México (onde o Sabadell conhece bem o mercado porque tem operações).

Além disso, afirmou, querem trabalhar com empresas interessadas em investir em Portugal, referindo o responsável da sucursal do Sabadell em Portugal, Santiago Tiana, que há muito interesse de investidores estrangeiros por hotéis, unidades de saúde, lares de idosos, logística e ainda residências universitárias em Lisboa e no Porto (neste caso, fundos de investimento interessados em investir em residências para estudantes em Lisboa e Porto).

O banco quer ainda financiar projetos de empresas que vençam concessões energéticas, apoiado na experiência que tem em Espanha de financiamento a projetos de energias renováveis. "As operações que podemos fazer não têm limite, têm o mesmo limite da operações em Espanha", afirmou Santiago Tiana.

O Sabadell já teve presença em Portugal na década de 1990, com uma sucursal em Lisboa e outra no Porto, e posteriormente e durante anos foi acionista do BCP.

O Sabadell vendeu a sua participação no BCP (de 4,08%) em 2016, com menos valias de aproximadamente 8,3 milhões de euros brutos, isto depois de ter tomado a decisão de se retirar da corrida ao controlo do BCP depois de o grupo chinês Fosun ter comprado uma participação social importante no banco português.

Segundo disse hoje Santiago Tiana, o grupo espera este ano já ter lucros na sucursal em Portugal, mas sem referir o valor estimado.

O Sabadell, grupo bancário fundado em 1881, teve em 2018 lucros de 328 milhões de euros em 2018, menos 54% do que em 2017.