Santa Casa: "Estamos muito determinados" em ser parte de banco da economia social

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa quer mesmo entrar no Montepio. A garantia foi dada pelo provedor, Edmundo Martinho, em audição parlamentar desta quarta-feira, 4 de Abril.

"Estamos muito determinados em ser parte de um processo que contribua para consolidar a economia social", frisou o provedor, na comissão de Trabalho e Solidariedade, para a que foi convocada a pedido do Partido Social Democrata.

Edmundo Martinho frisou que a entrada na Santa Casa na instituição financeira, detida actualmente na sua totalidade pela Montepio Geral – Associação Mutualista, visa criar "uma entidade financeira forte". O objectivo não é constituir um banco social, mas sim um banco da economia social, assegurando que não haverá repercussões na actividade da Santa Casa.

"Não estamos em nenhuma aventura. Aventura já tivemos, e grandes, no passado, e que tiveram impactos muito significativos na vida da Santa Casa", frisou o responsável da instituição. "Não há investimentos sem riscos, é verdade", admitiu, acrescentando que o investimento em cima da mesa foi estudo com prudência e cautela.

Segundo Edmundo Martinho, que será proposto para administrador da caixa, a intenção da Misericórdia é obter uma "participação máxima" de 1% do capital da caixa económica do Montepio. "De acordo com as nossas contas, é qualquer coisa como 18 milhões de euros", declarou. Como o Negócios já escreveu, estas são contas que não batem certo com a avaliação feita pela associação presidida por António Tomás Correia à sua caixa económica..

O PSD, que convocou a audição, já avisou que não quer o negócio. "O PSD tudo fará para obstar este propósito da Santa Casa da Misericórdia. No dia 19 de Abril haverá debate no Parlamento sobre projecto de resolução que vise proibir a Santa Casa da Misericórdia entrar na Caixa Económica Montepio Geral", avisou o deputado Adão Silva.

Santa Casa continua a trabalhar com Haitong

Neste processo, a Santa Casa está ainda a trabalhar com o Haitong. Segundo explicou Edmundo Martinho, estavam previstas duas fases: "uma primeira, de aproximação indicativa aos valores de mercado relativamente à questão do banco; a segunda fase apontava para sugestões, e propostas possíveis para o eventual investimento".

A Misericórdia aguarda ainda o relatório final, que está ainda a ser discutido: "Não houve nenhuma quebra contratual com o Haitong", garante.