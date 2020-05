O Santander, liderado por Pedro Castro e Almeida, recebeu mais de 80 mil pedidos de adesão às moratórias por parte dos clientes particulares e empresas. Uma solução criada para ajudar aqueles que estão a ser mais penalizados pelo impacto da pandemia de covid-19.

Isto "representa cerca de 25% do total de crédito a particulares e 40% do crédito a empresas", explicou Pedro Castro e Almeida, presidente do Santander, na apresentação de resultados do primeiro trimestre, quando o banco registou uma descida dos lucros para perto de 119 milhões de euros.



Uma solução que, segundo o gestor, "representa uma injenção de capital para as famílias e empresas de cerca de mil milhões de euros".



Quanto às linhas de crédito protocoladas covid-19, criadas para apoiar as empresas, "aprovámos 1,6 mil milhões de euros", referiu o CEO do Santander, notando que, deste montante, 940 milhões ja foram aprovadas pelas sociedades de garantia mútua, tendo sido formalizados 380 milhões de euros e estão em formalização mais 250 milhões em formalização".



(Notícia atualizada.)

De acordo com o presidente do banco, foram, ao todo, 82 mil os clientes que aderiram a esta solução que permite adiar o pagamento das dívidas até setembro deste ano, num total de 9 mil milhões de euros.