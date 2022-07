Santander triplica lucros para 241,3 milhões de euros

O Santander Portugal registou um lucro de 241,3 milhões de euros no primeiro semestre do ano, multiplicando por três o resultado obtido no período homólogo, quando teve um lucro de 81,4 milhões.A comparação tem em conta o efeito, contabilizado no primeiro trimestre de 2021, de um encargo extraordinário de 164,5 milhões de euros para fazer face ao plano de transformação, "com a otimização da rede de agências" e investimentos em tecnologia.O lucro resulta do resultado de 155,4 milhões de euros no primeiro trimestre e de 85,9 milhões no segundo período de três meses.A carteira de crédito bruto atingiu 43,6 mil milhões de euros, numa subida de 0,5% face ao período homólogo. O crédito à habitação aumentou 6,8%, os empréstimos ao consumo subiu 7,5%. O crédito a empresas evoluiu em sentido contrário, caindo 2,8%.Os depósitos de clientes atingiram 40,2 mil milhões de euros, crescendo 6,9% face ao primeiro semestre de 2021.A margem financeira rendeu 373,9 milhões de euros, numa redução de 2,9% face aos primeiros seis meses de 2021, enquanto as comissões cresceram 17,9%, alcançando 239,5 milhões de euros.Em atualização