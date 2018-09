Taxa de juro máxima dos cartões de crédito desce para novo mínimo  

A taxa máxima que os bancos podem cobrar aos clientes nos cartões de crédito vai voltar a descer no quarto trimestre deste ano.

De acordo com o Banco de Portugal, a taxa máxima neste trimestre é de 15,3%, o que corresponde a um novo mínimo histórico e representa uma descida de 4 décimas face ao terceiro trimestre (15,7%) e oito décimas contra os últimos três meses do ano passado (16,1%).

Analisando num período temporal mais largo, a descida das taxas é ainda mais acentuada. No espaço de cinco anos (comparando com 2013), a descida da taxa máxima é de quase 10 pontos percentuais.

Em sentido inverso, no crédito ao consumo (para educação, saúde e energias renováveis e locação financeira de equipamentos) a taxa máxima sofre uma ligeira subida, para 5,9% (contra 5,8% no terceiro trimestre). No crédito ao consumo para outros fins, a taxa desce uma décima para 13,2%.

No que diz respeito ao crédito automóvel, as taxas máximas desceram em todas as modalidades, fixando-se em 4,8% na locação financeira ou ALD para carros novos.





O Banco de Portugal passou a estabelecer no final de 2010 as taxas de juro máximas aplicáveis aos contratos de crédito ao consumo para combater práticas de usura.

Segundo a lei, as "taxas máximas para cada tipo de crédito são determinadas com base nas Taxas Anuais de Encargos Efectivas Globais (TAEG) médias praticadas no mercado pelas instituições de crédito no trimestre anterior, acrescidas de um quarto" e a "a taxa máxima de qualquer tipo de crédito não pode exceder a TAEG média da totalidade do mercado do crédito aos consumidores, acrescida de 50%".