Trading ampara JPMorgan e Citigroup. Wells Frago regista primeiro prejuízo desde 2008

Wall Street ainda dormia e já o JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos em ativos, anunciava ao mundo uma queda homóloga de 51% nos lucros relativos ao segundo trimestre deste ano, nos 4,69 mil milhões de dólares - acima do esperado pelos analistas.Apesar do cenário negro, o segmento do "trading" voltou a renovar máximos históricos, depois de o ter feito no trimestre anterior.Entre abril e junho, o banco gerou 9,72 mil milhões de dólares em receitas provenientes da negociação de ativos nos mercados financeiros, o que representa um aumento de 79% em comparação com o mesmo período do ano passado. Só em "trading" de obrigações o banco registou 7,3 mil milhões.Foi também graças ao apetite dos investidores que a queda do lucro do Citigroup não foi mais pronunciada. O banco norte-americano registou receitas de 5,6 mil milhões de dólares na negociação de ativos, acima do estimado pelos analistas, e também um recorde para a cotada.Ainda assim, o banco registou uma queda homóloga de 73% no lucro deste trimestre nos 1,32 mil milhões de dólares, acima das expectativas.No caso do Wells Fargo, o cenário foi diferente. O banco anunciou o seu primeiro prejuízo trimestral desde a crise financeira de 2008, com uma perda de 2,4 mil milhões de dólares entre abril e junho deste ano, quando o impacto da atual pandemia foi mais vincado.Para além da queda robusta no resultado líquido - que foi inferior ao que estava a ser projetado - as receitas ficaram ainda aquém nos 17,8 mil milhões. As provisões para acautelar eventuais incumprimentos no crédito subiu para 8,4 mil milhões de dólares.