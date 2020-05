Três certezas com que bancos e seguradoras podem contar no pós-pandemia

Ora, as instituições financeiras poderão beneficiar desta tendência, tendo em conta que têm muitas operações que podem ser feitas remotamente, mas também enfrentarão desafios exigentes. Por um lado, explica o relatório, têm oportunidades de reduzir custos com a digitalização e o trabalho remoto. Mas por outro, têm de enfrentar a concorrência das fintechs e de outras plataformas de pagamento, como a PayPal para transações online ou a Apple Pay para pagamentos sem contacto.Por exemplo, sublinha a Moody’s, no Reino Unido as fintechs já estão a disponibilizar crédito com garantias públicas às pequenas empresas, enquanto os bancos que estão supostamente na liderança foram criticados por demorar demasiado tempo a fazer chegar o financiamento, enquanto as garantias públicas não foram aumentadas para 100%.

Comportamento social das empresas em foco

A crise provocada pela pandemia está a aumentar a atenção ao comportamento social das empresas, assegura a Moody’s. Por isso, algumas empresas estão a mudar a sua narrativa: em vez de se centrarem só nos acionistas, estão a prestar mais atenção aos trabalhadores, aos clientes, à sociedade e ao ambiente. "Esperamos que os bancos e as seguradoras sejam parte desta dinâmica", acredita a Moody’s. A agência lembra que já na sequência da crise financeira, a sociedade ficou com a perceção de que as instituições financeiras beneficiaram de rendas excessivas, sendo necessário equilibrar a sua atividade em função do bem comum. Agora, esta tendência deverá ser reforçada.



A Moody’s assinala que muitos bancos estão a oferecer alívios nas hipotecas aos seus clientes e que não o estão a fazer apenas em resposta à pressão política. Também se espera que a banca canalize muitos dos apoios públicos, aceitando preços e condições que não são determinadas por si. "Este mandato adicional vai reduzir a capacidade dos bancos de agir de uma forma puramente comercial", concluem os peritos. O mesmo está a acontecer com as seguradoras, de quem se espera que devolvam parte da sua rendibilidade aos clientes, tendo em conta o risco reduzido que se verifica em algumas atividades neste momento.



"Nesta pandemia, esperamos que as seguradoras continuem a proteger-se da obrigação de pagar através de exclusões e pelos termos das duas condições, mas também esperamos que considerem as implicações de longo-prazo de tais ações", indica a Moody’s. Ou seja, algumas seguradoras poderão preferir prescindir dessa proteção para preservar a ideia junto dos seus clientes de que os seguros são relevantes e para evitar uma regulamentação mais exigente para a sua atividade no futuro.