Já o presidente do Santander Totta afirmou que "devem ser criadas regras iguais para todos". Para António Vieira Monteiro, "a regulação bancária deve ser só uma". Isto ao mesmo tempo que o presidente do BCP, Miguel Maya, exigiu um "level playing field".



Paulo Macedo, presidente da CGD, realça, por outro lado, a forma como as fintech acedem à informação.

"é preciso ver que se o tratamento de informação além da própria regulação é o mesmo", referiu.



A relação entre os bancos tradicionais e as chamadas fintech é um dos desafios que o sistema enfrenta actualmente. Na mesma conferência, o governador do Banco de Portugal afirmou que o "facto de alguns grandes bancos ‘tradicionais’, sujeitos a regulação intensa, valerem hoje menos em bolsa do que algumas FinTechs dá uma ideia das novas potenciais fontes de risco".



Porém, Carlos Costa também salientou que a digitalização não é o único desafio, referindo-se ainda ao peso do crédito malparado nos balanços dos bancos e aos requisitos regulatórios muito mais exigentes, nomeadamente com o MREL.

O "chairman" do BPI defende que a regulação deve ser igual para todos, sejam bancos tradicionais ou fintech. Isto porque é a actividade que deve ter regras iguais. Nesse sentido, Fernando Ulrich relembra que a inovação não deve ser vista como no passado, já que foi essa visão "sacrossanta" que levou às crises financeiras."Gostava de lembrar que foi por se considerar que a inovação era sacrossanta que nos levou às crises financeiras. A inovação é útil se servir o bem comum", afirmou Ulrich durante a conferência organizada pelo Banco de Portugal sobre o Mecanismo único de Supervisão, que reuniu os vários responsáveis dos bancos nacionais."Temos de regular e supervisionar as actividades (...) não queremos nenhuma ajuda, mas não queremos que os outros beneficiem", disse o responsável do BPI, referindo-se à entrada das fintech no sistema financeiro.