Vítor Bento: "Mais cedo ou mais tarde o BCE vai acompanhar a subida das taxas de juro"

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos afirma que é uma questão de tempo até que o Banco Central Europeu (BCE) aumente as taxas de juro.Entrevistado no Negócios e Antena 1, Vítor Bento afirma "mais cedo ou mais tarde o BCE vai seguir o mesmo caminho", porque "a economia europeia está integrada com a americana, fazemos parte de uma economia global e este choque afeta todos".Por isso, acredita que "se as taxas começarem a subir noutros mercados, como nos Estados Unidos – e provavelmente no Reino Unido –, a Europa vai inevitavelmente ter de acompanhar".O representante do setor bancário sublinha que "a inflação, se se deixar à solta, vai sempre travar o crescimento mais cedo ou mais tarde, e provavelmente com mais violência", e avisa que se nada for feito, "depois quando se quiser voltar a domá-la, provavelmente vão ser necessárias medidas mais duras e com uma recessão mais profunda".