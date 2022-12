ASAE suspende atividade de dois supermercados autónomos no concelho de Vila do Conde

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) suspendeu a atividade de dois supermercados autónomos no concelho de Vila do Conde por "violação grave" dos direitos dos consumidores.



Em causa está a venda de produtos alimentares sem rótulos em português ficando o consumidor sem a possibilidade de "efetuar uma escolha informada do produto que estava a adquirir", refere em comunicado a ASAE que diz ter apreendido produtos com o valor total de 180 mil euros.



Nos dois supermercados em Varziela (concelho de Vila do Conde) - que foram alvo de fiscalização – verificou-se que "num universo de mais de 1.500 referências de produtos em cada estabelecimento, a esmagadora maioria dos mesmos não possuía qualquer rotulagem em língua portuguesa", lê-se no comunicado.



Por isso, lê-se no documento, a autoridade de segurança alimentar instaurou dois processos contraordenacionais "por violação grave dos direitos dos consumidores e procedeu-se à apreensão dos produtos expostos", tendo em conta que "as informações relativas às características do género alimentício, no que se refere à sua natureza, identidade, propriedades, composição, quantidade, durabilidade, país de origem ou local de proveniência, método de fabrico ou de produção, encontravam-se em língua de difícil compreensão para os consumidores portugueses".



A suspensão da atividade dos dois estabelecimentos está em vigor "até que legalidade seja reposta", refere ainda a ASAE.