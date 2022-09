Biedronka paga 315 euros de bónus a todos os trabalhadores

A Biedronka - cadeia de supermercados polaca da Jerónimo Martins - vai pagar um bónus de 1.500 zlotys (cerca de 315 euros, à taxa de câmbio atual) a mais de 55 mil trabalhadores. Em causa está o facto de a empresa ter atingido os resultados previstos nos primeiros oito meses de 2022.Este prémio vai ser dado a todos os trabalhadores da Biedronka, incluindo lojas, centros de distribuição e escritórios, que estejam empregados desde 7 de janeiro deste ano, bem como a trabalhadores que tenham saído da empresa até 30 de setembro.O braço polaco da Jerónimo Martins vai disponibilizar aproximadamente 110 milhões de zlotys, de acordo com um comunicado publicado no site da retalhista."O ano de 2022 é outro período cheio de desafios - sociais, económicos e empresariais. Neste período exigente, a solidariedade, o sentido de propósito comum e o apoio mútuo parecem ser cruciais para que possamos enfrentar com sucesso novos desafios no mercado", escreve no documento Luís Araújo, CEO da Biedronka.