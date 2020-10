Centros comerciais: BE propõe rendas suspensas de abril a dezembro

O Parlamento vai voltar a pronunciar-se sobre as rendas dos centros comerciais. Esta terça-feira deu entrada na Assembleia da República um projeto de lei do Bloco de Esquerda (BE), que pretende deixar claro que a norma do Orçamento suplementar que prevê a suspensão do pagamento de rendas fixas é aplicável entre 1 de abril e 31 de dezembro, e não apenas a partir de 25 de julho, data em que o Orçamento entrou em vigor.





