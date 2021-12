Continente gera mais de 130 empregos com duas aberturas no distrito de Lisboa

O Continente abriu, esta sexta-feira, duas lojas no distrito de Lisboa. O Continente Modelo, em Carcavelos, e o Continente Bom Dia, na Avenida de Roma, levaram à criação de mais de 130 empregos.



As duas lojas vêm "reforçar a estratégia de expansão da marca em todo o território nacional" que, a partir de agora, passa a contar com 68 espaços no distrito de Lisboa (23 no concelho de lisboa e 4 no de Cascais), refere a insígnia da Sonae MC.

Ambos os espaços têm uma "vertente ambiental", disponibilizando equipamentos para o depósito de óleos alimentares, pilhas e rolhas de cortiça usados, que serão encaminhados para a reciclagem, refere ainda o Continente, dando ainda conta da aposta em lâmpadas de baixo consumo, 100% LED e em equipamentos de controlo e redução de potenciais consumos excessivos de água.