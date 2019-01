Distribuidores têm de melhorar entregas finais a clientes

As empresas de distribuição têm de fazer um esforço para melhorar as entregas finais aos seus clientes que compram online, indica um estudo da consultora Capgemini. A maioria dos consumidores online em todo o mundo estão disponíveis para aumentar o volume de compras junto dos lojistas que fornecem um serviço de entregas que corresponda às suas expectativas, assinala o relatório.





O estudo, intitulado " The Last-Mile Delivery Challenge : Giving retail and consumer product customers a superior delivery experience without hurting profitability" , contemplou inquéritos a mais de 2.870 consumidores, 500 gestores de topo das principais cadeias de distribuição e empresários do setor a nível mundial.Uma das soluções apontadas é a automatização da experiência do "last mile", que permitiria uma "importante oportunidade de rentabilização". As empresas, refere a Capgemini, têm consciência disto: o estudo revela que 89% das empresas já estão a investir na mecanização e na automatização dos espaços de armazenamento das lojas, de forma a acelerarem a gestão e a entrega das encomendas.Segundo a consultora, 40% dos consumidores já faz compras online pelo menos uma vez por semana e este número deverá chegar aos 55% até 2021. O estudo revela ainda que 40% dos consumidores considera que os serviços de entrega são indispensáveis na aquisição de produtos alimentares e mercearia, e 20% revelou que está disposto a mudar de fornecedor caso este serviço não esteja incluído.A rapidez e eficiência do "last mile" é considerada fundamental para a fidelização dos clientes e para aumentar as vendas. De acordo com o estudo, 74% dos clientes satisfeitos estão dispostos a gastar mais 12% em compras nas lojas habituais e a maioria dos clientes (82%) partilha as experiências positivas que têm com os seus amigos e familiares.E mais de metade (53%) dos clientes estão até prontos para pagar uma jóia de inscrição junto dos lojistas, que garanta um bom serviço de entregas.A importância da experiência de entrega final está também patente no facto de 65% dos consumidores recorrerem a serviços alternativos (Google Express, Instacart ou Ocado) para obterem melhores condições nas entregas do que as oferecidas atualmente pelos distribuidores tradicionais.Os principais motivos para o descontentamento com o "last mile" dos lojistas são os preços elevados, referido por 59% dos inquiridos, a inexistência de entregas no próprio dia (47%) e os atrasos nas entregas (45%). O estudo também revela que, caso não estejam satisfeitos com os serviços de entregas, cerca de metade dos clientes (48%) deixam de comprar ao lojista em causa, e aqueles que apesar de descontentes continuam a fazer compras diminuem o valor das mesmas em 45%.Atualmente as empresas cobram apenas 80% do custo total dos serviços de entregas aos clientes e estes são agora a parte mais cara da cadeia logística, destaca a Capgemini. A consultora considera que "este aspeto deve ser privilegiado nos investimentos a realizar no ano de 2019, até porque apenas 1% dos clientes está disposto a assumir os custos totais do serviço de entregas no ‘last-mile’".Entre as recomendações do estudo contam-se a otimização dos locais de gestão das encomendas: aumentar em 50% a expedição dos artigos/encomendas a partir das lojas pode permitir obter ganhos perto dos 9%. Adicionalmente, ao processarem 30% das entregas e das devoluções através de acordos com os pontos de recolha e entrega das encomendas, as empresas podem aumentar as suas margens de lucro em cerca de 8%.A automatização dos espaços de armazenamento permite reduzir os custos das encomendas e das entregas em loja e obter ganhos até 14%. Além disso, a automatização oferece várias outras vantagens, entre as quais a redução dos erros de gestão das encomendas e da gestão das devoluções - que representam 26% dos custos das entregas, indica a consultora."Atualmente, os consumidores não estão satisfeitos com a qualidade dos serviços de entrega que são oferecidos pelos lojistas e não estão também disponíveis para assumirem a totalidade dos custos do "last-mile" das encomendas. Os distribuidores estão assim perante um desafio: oferecerem serviços de entregas no "last-mile" que vão de encontro às expectativas dos seus clientes sem colocarem em risco a sua rentabilidade", refere Tim Bridges, Global Sector Leader, Consumer Products, Retail and Distribution da Capgemini.

"Uma boa experiência no "last-mile" pode ter um impacto positivo nos clientes, no seu nível de fidelização e contribuir para aumentar o valor e a frequência das compras. É possível alcançar este objetivo com um impacto mínimo nos níveis de rentabilidade das empresas, recorrendo à automatização e à otimização dos locais de gestão das encomendas", acrescenta.