Governo defende moratórias mas esquerda quer ir mais longe

O Parlamento debateu, em plenário, a proposta de lei do Governo que pretende prolongar até setembro as moratórias concedidas às rendas não habitacionais. No mesmo sentido, foram apresentados dois projetos de lei do PCP e um do Bloco de Esquerda. Os dois partidos querem ver reduzidos os encargos dos lojistas com as rendas.

