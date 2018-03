Grandes retalhistas dos EUA pedem a Trump para reconsiderar as tarifas à China

Walmart, Target e Costco, são algumas das grandes empresas de retalho dos EUA que pediram a Donald Trump para reconsiderar as tarifas contra a China, alegando que podem prejudicar as famílias americanas.

Bloomberg / Reuters / Getty Images

Um grupo de grandes empresas retalhistas dos Estados Unidos da América, incluindo a Walmart, Target e Costco, pretende que o presidente norte-americano reavalie as tarifas sobre as importações da China. As empresas de retalho acreditam ser as famílias americanas a sair prejudicadas com estas taxas anuais, no valor de 60 mil milhões de dólares (48,76 mil milhões de euros), a ser cobradas às importações chinesas, de acordo a BBC News.



As empresas de retalho enviaram uma carta a Donald Trump, segunda-feira passada, a insistir numa avaliação das consequências destas taxas alfandegárias sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos, uma vez que o impacto seria reflectido nos preços ao consumidor e nas famílias americanas.



A carta foi organizada pela Associação de Líderes da Indústria de Retalho (RILA, na sigla em inglês) tendo sido assinada por 25 grandes empresas retalhistas.



"Tarifas mais elevadas vão significar maiores custos para as empresas e, por sua vez, preços mais elevados para famílias americanas", salienta a RILA. E acrescenta ainda, em comunicado que "devemos agir correctamente perante as famílias americanas e ter a certeza que não são elas quem vai pagar pelas práticas prejudiciais das tecnologias chinesas".



Estas possíveis tarifas seriam impostas contra produtos chineses do sector tecnológico e de telecomunicações mas a lista de produtos abrangidos pode ser mais ampla, incluindo eventualmente 100 bens. No entanto, a certeza sobre o avanço destas taxas só será conhecida esta sexta-feira, segundo a BBC News.



A aplicação destas taxas alfandegárias sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos deverá ser associada à "Section 301" da investigação realizada no âmbito da propriedade intelectual, criada pelo U.S. Trade Act em 1974, de acordo com a Reuters.



A administração do presidente Trump deve assim colocar na sua mira as empresas tecnológicas chinesas com o objectivo de punir Pequim pelas suas políticas que obrigam as companhias norte-americanas a revelarem os seus segredos tecnológicos de forma a poderem operar em solo chinês, aponta a Reuters.

"A aplicação de qualquer tarifa adicional como parte da acção da Secção 301 iria acentuar desigualdades e puniria as famílias trabalhadoras americanas com preços mais altos em elementos básicos como roupas, sapatos, produtos electrónicos e bens domésticos", afirma a carta da RILA enviada a Donald Trump.