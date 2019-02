A Jerónimo Martins vai propor a distribuição de um dividendo bruto de 0,325 euros por acção, indicou esta quarta-feira a empresa liderada por Pedro Soares dos Santos em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Esta proposta representa um corte substancial face à remuneração do ano passado, quando a empresa que controla o Pingo Doce remunerou cada ação com 0,613 euros. Em 2017 tinha pago 0,605 euros. A proposta de dividendos para este ano é a mais reduzida desde 2016, quando pagou 0,265 euros referente ao exercício de 2015. No entanto, em novembro de 2015, o grupo pagou um dividendo extraordinário de 0,375 euros. A remuneração relativa ao exercício de 2018 será assim a mais baixa desde o exercício de 2014 (em maio de 2015 a Jerónimo Martins pagou um dividendo de 0,245 euros).



No ano passado, a Jerónimo Martins optou por devolver aos acionistas todos os lucros obtidos em 2017, num valor total de 385,2 milhões de euros.





Apesar do "payout" de 100%, a Jerónimo Martins reiterou, na altura, "a sua política de dividendos, de acordo com a qual, o dividendo a distribuir deve corresponder a um valor entre 40 a 50% dos resultados líquidos consolidados ordinários".