JPMorgan deixa de ter participação qualificada na Jerónimo Martins

A JPMorgan Asset Management Holdings deixou de ter participação qualificada na Jerónimo Martins, informou o retalhista, em comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A mudança acontece depois de a JPMorgan Asset, que detinha 2,23% do capital, ter alienado direitos de voto, passando a ficar abaixo do limite de participação de 2%. A operação ocorreu no passado dia 23, indica o comunicado.A dona do Pingo Doce fechou o primeiro semestre do ano com lucros de 186 milhões de euros, um aumento de 78,9% face aos primeiros seis meses de 2020.