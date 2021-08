Lojas de óticas tiveram quebra de faturação de quase 13% em 2020

As lojas de produtos óticos registaram em 2020 uma quebra no negócio de 12,9% para os 515 milhões de euros, segundo dados da Informa D&B, que aponta para "uma recuperação gradual" até final 2022.



Isto apesar destas lojas terem ficado a funcionar mesmo no mais fechado período de confinamento iniciado em março de 2020.





Em comunicado, a entidade contabiliza em 2.050 o número de óticas em atividade em Portugal, menos 1,7% que em 2020, estando a maior parte em Lisboa (20%), seguindo-se o Porto (16%), Braga (10%) e Aveiro (8%).

A Informa D&B revela ainda a crescente concentração neste setor, já que, em 2021, as cinco principais cadeias detinham uma quota de mercado conjunta de 57%, valor que atinge os 75% se englobadas as dez principais cadeias.



Em comunicado, a empresa realça que apesar da queda de quase 13% registada em 2020, no biénio 2021-2022 é esperada "uma recuperação gradual do valor deste setor, à medida que o processo de vacinação da população avança". Ainda assim, "as restrições à mobilidade impostas nos primeiros meses de 2021 e a deterioração da economia em 2020 irão limitar o crescimento da procura".