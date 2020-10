Mercearia online Unique Flavours vitaminada com PortugalFoods

A partir de hoje, 16 de outubro, há um novo "marketplace" agroalimentar nacional em uflavours.com, a mercearia online 100% portuguesa nascida em maio de 2019 com a garantia de só entregar "produtos gourmet premium exclusivos das melhores marcas e produtores de qualidade superior".

Trata-se do Marketplace PortugalFoods, que pretende agregar "o que de melhor se produz em Portugal e permite às empresas trabalhar o canal de venda online junto do consumidor final e promover os seus produtos no mercado global".

Uma iniciativa que surge na sequência da parceria estabelecida entre a PortugalFoods, associação reconhecida como "cluster" do setor agroalimentar português, e a plataforma portuguesa de vendas online Unique Flavours.

"Acompanhamos o projeto Unique Flavours desde a sua criação e consideramos que esta plataforma de ‘e-commerce’ tem características que se alinham com o posicionamento da PortugalFoods. Para além da vertente comercial, este ‘marketplace’ aposta na defesa do setor agroalimentar nacional, pela sua excelência e qualidade", eis como Deolinda Silva, diretora executiva da PortugalFoods, explicou, em comunicado, as razões que levaram esta associação a estabelecer esta parceria.

Segundo a mesma responsável associativa, a Unique Flavours apresenta vantagens relativamente a outras plataformas de "e-commerce", tais como "a valorização da marca e do produto, logística estabelecida com prazos de entrega curtos, gestão de informação de negócio e consumo e a possibilidade de numa só compra, o consumidor poder receber um ‘cabaz’ de produtos diversificado".

A PortugalFoods adianta que esta parceria "terá duas vertentes distintas, embora complementares, visto que não só será uma plataforma de venda ao consumidor final, como também uma plataforma de promoção internacional do setor, funcionando como uma montra, com um portfólio de empresas/produtos que permita aos compradores internacionais o contacto com a oferta nacional, num conceito integrado de ‘one stop shop’, potenciando assim a concretização de futuros negócios numa lógica ‘business to business’".

A PortugalFoods é constituída atualmente por mais de 150 associados, entre empresas, entidades do sistema científico nacional da fileira agroalimentar e outras entidades conexas.