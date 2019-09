Portugal entre os países europeus com maior aumento nas vendas a retalho

As vendas a retalho aumentaram mais de 2% em julho na Zona Euro e na União Europeia. Portugal registou uma das subidas mais acentuadas entre os Estados-membros.

As vendas a retalho cresceram 2,2% na Zona Euro, em julho, quando comparado com o mesmo período do ano passado, revelou esta quarta-feira, 4 de setembro, o Eurostat. Na União Europeia o aumento foi de 2,6%.