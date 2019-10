Portugal lidera subida das vendas a retalho na Europa

No mês de agosto, Portugal liderou a subida das vendas a retalho na União Europeia, com este indicador a avançar 1,1% face a julho, o melhor desempenho entre os 28 Estados-membros.





No conjunto da região, o volume de negócios do comércio a retalho subiu 0,2%, em termos mensais, depois da quebra de 0,4% registada em julho. A impulsionar este aumento esteve sobretudo o crescimento de 0,3% nos produtos não alimentares e de 0,2% nos combustíveis.





A seguir a Portugal, os melhores desempenhos foram da Estónia (1%) e da Finlândia (0,8%) enquanto as maiores quedas foram observadas na Áustria e Eslováquia (-1,3%) e Croácia (-1,1%).





Na comparação homóloga – ou seja, face ao mesmo mês do ano passado – Portugal não ficou no pódio, ainda que o crescimento das vendas a retalho tenha sido mais do dobro do registado na Zona Euro, como um todo.





Cá, o volume de negócios do comércio a retalho aumentou 4,7% face a agosto do ano passado, enquanto na região da moeda única o crescimento foi de 2,1% e na União Europeia de 2,5%.





Em ambos os casos, a evolução das vendas de produtos não alimentares e de combustíveis para automóveis justificaram grande parte do aumento.





Entre os Estados-membros da União europeia para os quais existem dados disponíveis, os maiores "saltos" foram registados na Roménia (7,4%), Malta (6,2%) e Hungria (5,9%) e as únicas descidas na Eslováquia (-3%) e Luxemburgo (-1,5%).