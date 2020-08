Saiba como vão ser os horários do comércio em Lisboa a partir desta sexta-feira

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) decidiu alterar os horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais já a partir desta sexta-feira, 21 de agosto.



Em comunicado, a autarquia liderada por Fernando Medina justifica a alteração com o facto de "a situação epidemiológica registada no concelho de Lisboa tem vindo a melhorar, no sentido de se registar um menor número de novos casos diários, e que a generalidade dos agentes económicos adaptou o seu funcionamento às regras definidas pela DGS".



Estes são os novos horários de funcionamento que entram em vigor a 21 de agosto:

1. São restabelecidos os horários de funcionamento praticados antes da pandemia para todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, incluindo os que se encontrem em centros comerciais;

2. Os postos de abastecimento de combustíveis podem retomar o horário de funcionamento anterior à pandemia, mantendo-se, no entanto, as restrições em vigor para a venda de álcool;

3. Os estabelecimentos de restauração e similares, incluindo os que dispõem de entrega no domicílio ou take-away, continuam a funcionar com as regras em vigor;

4. Os cafés e similares não abrangidos pelo ponto anterior, incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, assim como as lojas de conveniência, podem, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar às 21:00h;