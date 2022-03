Santander Consumer Service faz parceria com a Easypay

O Santander Consumer Finance acaba de constituir uma parceria com a Easypay, fintech portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções de pagamento para empresas, para a disponibilização da solução de financiamento online nas opções de pagamento que disponibiliza nos retalhistas aderentes.

A meta do Santander Consumer Finance para 2022 passa por triplicar o volume de financiamento atribuído e ultrapassar a barreira da centena de marcas que usam a sua solução de financiamento online, que já é disponibilizada nas lojas online de marcas como a Xiaomi, Huawei, Samsung, iStore, KTM, Kia, Peugeot, Citröen e DS.

A parceria foi impulsionada pela introdução da solução do SCF no marketplace KuantoKusta. No desenvolvimento do projeto com o KuantoKusta houve a necessidade de envolver a entidade de pagamentos parceira do marketplace – a EasyPay. Com a solução implementada no KuantoKusta, a entidade tem hoje um papel fundamental como facilitadora de pagamentos - é peça chave na comunicação e intermediação entre o Santander Consumer Finance e o Kuanto Kusta, uma vez que permite a partilha de informação em tempo real para o pagamento às marcas após a encomenda dos clientes.

A introdução da solução no KuantoKusta é bastante positiva, verificando-se que a solução está a ter uma penetração a 2 dígitos no check-out do marketplace, dando um contributo para um aumento de vendas e do seu respetivo valor.