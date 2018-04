Vendas a retalho em Portugal cresceram o dobro da média da UE em Fevereiro

As vendas do comércio a retalho em Portugal subiram 4%, em Fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado, o dobro do crescimento registado pelos parceiros da União Europeia (2%), revela o Eurostat esta quinta-feira, 5 de Abril.





Ainda assim, o aumento deste indicador em Portugal representa um abrandamento face aos meses anteriores, já que, desde Novembro, o volume de negócios vinha crescendo acima de 5%, em termos homólogos.