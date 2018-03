Vendas a retalho em Portugal subiram acima da média da UE em Janeiro

Bloomberg

As vendas a retalho em Portugal subiram 5,3% em Janeiro, face ao mesmo mês do ano passado, um aumento que é quase o dobro da subida registada pelos membros da União Europeia (2,7%). Entre os parceiros do euro, o crescimento do volume de negócios no comércio a retalho foi de 2,3%, revela o Eurostat esta segunda-feira, 5 de Março.

Na Zona Euro, o crescimento é justificado pelo Eurostat com a subida de 3,8% dos produtos não-alimentares, de 0,8% dos alimentos, bebidas e tabaco e de 0,2% dos combustíveis.

Entre os Estados-membros da União Europeia, as maiores subidas deste indicador foram registadas na Roménia (11%), Hungria (7,5%), Letónia (7,2%) e França (6,3%) e as únicas descidas na Estónia (-0,9%) e Bélgica (-0,2%).

Na comparação em cadeia, porém, Portugal teve um desempenho inferior ao dos parceiros da Zona Euro e da União Europeia, com as vendas a retalho a descerem 0,5% face a Dezembro. Tanto na região da moeda única como na UE, a quebra foi de apenas 0,1%, com descidas na venda de produtos não alimentares e alimentos, bebidas e tabaco, e aumentos ligeiros na venda de combustíveis a serem insuficientes para impulsionar o índice geral.

Entre os Estados-membros da UE, os maiores decréscimos mensais foram observados na Estónia (-2,4%), Bélgica (-1,6%) e Malta (-1,4%), enquanto as maiores subidas aconteceram na Letónia (2,1%), Finlândia (1,3%), Hungria (1,1%) e Áustria (0,7%).