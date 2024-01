Vendas da Pandora batem expectativas à boleia dos EUA

A Pandora alcançou receitas 10,8 mil milhões de coroas dinamarquesas (1,45 mil milhões de euros ao câmbio atual) no quarto trimestre, indicou este domingo a empresa nórdica de joalharia.



Os números representam um crescimento orgânico de 12% e superam as previsões dos analistas, que apontavam para 10,58 mil milhões de coroas dinamarquesas (1,42 mil milhões de euros).





Alexander Lacik, citado em comunicado.





A chave para o desempenho acima do esperado terão sido as fortes vendas no Natal e na Black Friday nos Estados Unidos.As ações da Pandora escalaram 90% no ano passado, animadas pela revisão em alta, por duas vezes, da "guidance" para o conjunto do ano."Estamos muito satisfeitos com os nossos resultados no pico da época festiva e como terminámos 2023", refere o CEO da Pandora,A Pandora, que tem várias lojas em Portugal, divulga as suas contas trimestrais a 7 de fevereiro.