Vendas de produtos alimentares desaceleram e põem travão no comércio a retalho

O crescimento das vendas a retalho em Portugal abrandou no mês de fevereiro, sobretudo por causa da categoria dos produtos alimentares, cujas vendas subiram menos do que em janeiro.

De acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 29 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice que mede o volume de negócios no comércio a retalho cresceu 4,5%, em fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado, depois do avanço de 5,3% observado em janeiro.

Esta desaceleração do índice foi determinada, segundo o INE, pelo agrupamento dos produtos alimentares, que passaram de um aumento de 5,8%, em janeiro, para uma subida de 3,4%, em fevereiro.

Este abrandamento acabou por anular o melhor desempenho das vendas de produtos não alimentares, que passou de um crescimento homólogo de 5% para 5,4%.

Na comparação em cadeia, ou seja em relação ao mês anterior, as vendas a retalho desceram 1%, a primeira queda mensal desde setembro de 2018.

Os dados do INE mostram ainda que tanto o emprego como as remunerações no setor do comércio a retalho cresceram abaixo do volume de negócios, com subidas homólogas de 2,4% e 2,1%, respetivamente.

Também as horas trabalhadas subiram menos (1,4%), depois de terem aumentado 2% em janeiro.