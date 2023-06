As vendas brutas da Coviran em Portugal atingiram 213,8 milhões de euros no ano passado, valor que traduz um aumento de 7,4% face aos 199 milhões de euros apurados em 2021, num ano marcado por um "ambiente de grande complexidade e de tensões significativas, com os efeitos da pandemia, a guerra na Ucrânia e a inflação".



Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a cooperativa de supermercados - composta por 2.294 sócios retalhistas independentes - indica que as vendas brutas sob a insígnia alcançaram 1.786 milhões de euros no ano passado (contra 1.644 milhões de euros em 2021), com o grosso, ou seja, 1.572 milhões de euros (contra 1.445 milhões) procedente da operação em Espanha.





"Estes números refletem a solidez e estabilidade financeira da cooperativa", diz o grupo, na mesma nota, em que indica que o ativo situa-se em 227,56 milhões de euros, refletindo um crescimento de 4,24% em relação ao ano anterior, "em resultado de uma melhor gestão das necessidades operativas de financiamento, eficiência nas operações e gestão das necessidades para fornecer um ótimo serviço".



O resultado antes dos impostos do exercício de 2022 ascendeu a 1,88 milhões de euros, atingindo um resultado líquido de 1,02 milhões de euros devido ao efeito fiscal, indica a Coviran que considera ter fechado o ano "com uma evolução muito positiva nas suas principais magnitudes de negócio, tendo em conta a flutuação económica do exercício".



Já o investimento aumentou 2,8% tendo sido canalizado principalmente para a renovação e melhoria das plataformas logísticas, o desenvolvimento de projetos no domínio da tecnologia e a expansão da central fotovoltaica da sede, com um investimento na ordem de 4,32 milhões de euros, refere o mesmo comunicado com os resultados do exercício de 2022, divulgados um dia depois de as contas anuais terem sido aprovadas, em assembleia-geral de sócios.



A Coviran encerrou 2022 com um total de 2.730 pontos de venda (282 em Portugal e 2.488 em Espanha). Números que, segundo o grupo, "a mantém no segundo lugar do "ranking" do setor por número de estabelecimentos em Espanha e em quarto em Portugal", onde chegou há 12 anos. Ao todo, a empresa de distribuição alimentar emprega diretamente 15.119 pessoas.